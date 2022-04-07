Galatasaray'da sürpriz başkan adayı Begüm Özkan! Listesinde Adnan Polat da var
Galatasaray'da Begüm Özkan başkanlığa adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Adnan Polat ve camianın önemli isimleri kendisine destek verecek. Erden Timur'un da listede olması bekleniyor.
Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmediği Genel Kurul'da yaptığı konuşmayla gündemi sallayan Begüm Özkan, başkanlığa adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.
Fanatik'teki habere göre Begüm Özkan'ın listesinde Erden Timur da var. Eski başkan Adnan Polat ve camianın önde gelen isimleri de destek veriyor.
Özkan, dernekler yasasının kararına göre adaylığını açıklamayı planlıyor. Burak Elmas Genel Kurul'da, "İlk kadın başkan inşallah Galatasaray'dan çıkacak" demişti.