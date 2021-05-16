Galatasaray'da sözleşme krizi!
Galatasaray'da 5'i kiralık 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Fatih Terim'in de 2+3 yıllık mukavelesinin ilk bölümü tamamlandı.
Galatasaray'da iptal edilen seçim sonrası sözleşmesi biten birçok futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar sezon devam ederken yalnızca Fernando Muslera'yla sözleşme yenilerken 7 futbolcuda belirsizlik sürüyor.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi, Etebo, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru ve Gedson Fernandes'in kiralık anlaşmaları bitti.
Arda Turan, Emre Akbaba, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Martin Linnes, Emre Taşdemir, Ömer Bayram'ın ise sözleşmeleri sona eren futbolcular.