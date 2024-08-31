Galatasaray’da şok! Yıldız isim apar topar kadrodan çıkarıldı
Eşi doğum yapan Gabriel Sara teknik ekipten izin alarak İngiltere'ye gitti. Oyuncu Adana Demirspor maçı kamp kadrosundan çıkarıldı.
Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Yarın (Cumartesi) Saat 21.45’te Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi Gabriel Sara kadrodan çıkarıldı.
Yıldız futbolcu eşinin doğumu nedeniyle teknik ekipten izin alarak İngiltere’ye gitti.
İngiliz ekibi Norwich’ten 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Gabriel Sara 4 resmi maçta forma giydi.
Adana’ya doğru hareket eden Galatasaray’ın kamp kadrosu şu şekilde:
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