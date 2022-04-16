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Spor Galatasaray'da Sergen Yalçın bombası
Spor

Galatasaray'da Sergen Yalçın bombası

Beşiktaş'la şampiyonluk yaşadıktan sonra bu sezon kulüple yolları ayıran Sergen Yalçın, Galatasaray'ın radarına girdi. Galatasaray'da başkan adayı Metin Öztürk'ün Florya'nın başına getirmeyi düşündüğü Levent Nazifoğlu'nun, Sergen Yalçın'la görüştüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 11:04:00 -
Galatasaray'da Sergen Yalçın bombası

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın göreve getirdiği Domenec Torrent'in sayılı zamanı kaldı. 30 Nisan'daki seçimde belirlenecek yeni başkanın getireceği teknik direktör en çok merak edilen konular arasında yer alırken, bomba bir iddia ortaya atıldı. Cim-Bom'un Sergen Yalçın'ı gündemine aldığı belirtildi.

Nuri Şahin'i işaret etmişti

Başkan adayı Metin Öztürk yaptığı açıklamada, Antalyaspor'da başarılı işler yapan Nuri Şahin'i işaret etmişti. Ancak Akdeniz ekibinin genç çalıştırıcıyı bırakmaya niyeti yok. Okan Buruk, Çağdaş Atan ve Ömer Erdoğan gibi isimler de her ne kadar Öztürk'ün hoca adayları arasında gösterilse de bomba bir iddia gündeme geldi.

Sergen Yalçın'ı Galatasaray'a düşünüyor

Fotomaç'ın haberine göre; Öztürk'ün Florya'nın başına getirmeyi düşündüğü Levent Nazifoğlu'nun Sergen Yalçın'la görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Nazifoğlu, Yalçın'a seçilmeleri durumunda kendisini düşündüklerini söyledi.

 

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