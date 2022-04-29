Galatasaray'da seçim iptal!
Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçimli genel kurul iptal edildi. İstinaf mahkemesi, seçimli genel kurula tedbir kararı koydu.
Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçimli genel kurul iptal edildi. İstinaf mahkemesi, seçimli genel kurula tedbir kararı koydu.
Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak olan seçimli genel kurul iptal edildi. İstinaf mahkemesi, seçimli genel kurula tedbir kararı koydu.
Konuyla ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan başkan adaylarından Metin Öztürk, "Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray'ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza." ifadelerini kullandı.