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Spor Galatasaray'da sakatlık şoku! Mata devam edemedi
Spor

Galatasaray'da sakatlık şoku! Mata devam edemedi

Galatasaray’ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, Kasımpaşa maçında sakatlığından dolayı alındı. Mata’nın yerine 22. dakikada Milot Rachica girdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 21:39:00 -
Galatasaray'da sakatlık şoku! Mata devam edemedi

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda İspanyol futbolcu Juan Mata sakatlık yaşadı. Mücadeleye 11'de başlayan Mata sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. 34 yaşındaki futbolcunun yerine müsabakanın 22. dakikada Kosovalı futbolcu Milot Rashica oyuna dahil oldu.

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