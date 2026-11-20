Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli takımlarda sakatlık yaşayan futbolcuların sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Rusya’nın Venezuela ile oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan Aleksey Batrakov, dün tedavisinin ardından bugün de tedavi gördüğü ve takımla çalıştığı belirtildi. Kolombiya’nın Şili ile oynadığı maçta sol omzuna darbe alan Davinson Sanchez’in MR tetkiklerinde omuz eklem bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği, oyuncunun dün ve bugün yapılan tedavilerinin ardından antrenmanın tamamında takımla çalıştığı ifade edildi.

Macaristan’ın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesi ısınmada sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Roland Sallai’nin MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

Son antrenmanda şut çalışması sırasında sol kasığında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un çekilen MR’ında orta düzeyde kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği, futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Milli takımda sağ omzunda esneme oluşan ve günün ilk bölümünü tedaviyle geçiren Uğurcan Çakır’ın ise dün ve bugün antrenmanın tamamında takımla yer aldığı bildirildi.

Geçen hafta sol dizinden artroskopik operasyon geçiren Victor Osimhen’in tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladığı ifade edildi. Tedavisi devam eden Rafael Leao’nun ise önceden planlanan tedavi protokolü kapsamında kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi amacıyla 10 günlük süre boyunca Doha Aspetar’da çalışmalarını sürdüreceği açıklandı.