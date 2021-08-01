Galatasaray'da Onyekuru defteri resmen kapandı!



Galatasaray’da oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi olan ve teknik direktör Fatih Terim’in de ısrarla kadroda kalmasını istediği Henry Onyekuru için 4,3 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmadı ve Onyekuru Yunanistan’ın dev ekibi Olympiakos’a transfer oldu.



Nijeryalı oyuncu, Olympiakos'a imza atmak için Yunanistan'a gitti. Yunan ekibi, Henry Onyekuru için Monaco'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray'dan yarım devre için 750 bin euro alan Onyekuru, 4 yıl için toplamda 8 milyon euro net maaşın sahibi olacak.

RedNews'e konuşan tecrübeli oyuncu, "Burada olduğum için mutluyum. Avrupa sahnesinde olmak için şampiyon olmaya çalışan takıma yardım etmek istiyorum. Ludogorets maçına hazır olacağımı düşünüyorum" dedi.

Nijeryalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.