Galatasaray'da Omar Elabdellaoui şoku
Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a Omar Elabdellaoui'den kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli futbolcuya yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun izolasyon sürecinin başladığı bildirildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
Corona virüse yakalanan Omar Elabdellaoui, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.