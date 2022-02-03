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Spor Galatasaray'da Omar Elabdellaoui şoku
Spor

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui şoku

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 21:06:00 -
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui şoku

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a Omar Elabdellaoui'den kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Norveçli futbolcuya yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun izolasyon sürecinin başladığı bildirildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır."

Corona virüse yakalanan Omar Elabdellaoui, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

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