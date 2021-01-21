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Spor Galatasaray'da mutlu son! Transfer sonuçlandı
Spor

Galatasaray'da mutlu son! Transfer sonuçlandı

Galatasaray, sezon başında Al Al Nassr'a sattığı ancak ücretin bir kısmını alamadığı Maicon transferinde müjdeli haberi aldı. FIFA, Suudi Arabistan kulübünün ücretin kalan bölümü olan 1,4 milyon euroyu sarı-kırmızılılara ödemesine hükmetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 11:46:00 -
Galatasaray'da mutlu son! Transfer sonuçlandı

Brezilyalı stoper Maicon'u sezon başında Al Nassr'a satan fakat transfer ücretinin bir kısmını alamadığı için FIFA'ya başvuran Galatasaray'a müjdeli haber geldi. 

FIFA'dan sarı-kırmızılılara gönderilen yazıda; Al Nassr'ın 32 yaşındaki futbolcunun transferinde mali yükümlülükleri yerine getirmediği vurgulandı. Brezilyalı stoperin transfer ücretinin kalan miktarı olan 1,1 milyon euro ana para, artı 300 bin euro ceza ile toplam 1,4 milyon euroyu sarı-kırmızılılara ödemesine hükmedildiği kaydedildi. 

Ayrıca transferden doğan 330 bin euro menajerlik ücretinin de Suudi Arabistan kulübünün ödemesi gerektiğine karar verildiği bildirildi.

Galatasaray, o dönem yaklaşık 4 milyon euroya sattığı Maicon'un transferinden gelen parayı transfer limitinde kullandığı için FIFA'nın kararı sonrası Al Nassr'ın geri kalanı ödeyeceği parayı ara transfer döneminin limit hesabında gösteremeyecek.

 

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