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Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

- Yeni transfer Marcao, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:33
Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idmanın ilk bölümünde koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Yeni transfer Marcao, sarı-kırmızılı ekipteki ilk idmanına çıktı. Antalya kampında ayrı çalışan bir başka yeni transfer Emre Taşdemir de takımla idmanda yer aldı.

Sakatlığı süren Emre Akbaba ise tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada koştu.

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:33
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