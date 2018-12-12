Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve pas destek çalışmasıyla başlayan, dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Tedavilerinin ardından, Younes Belhanda sahada ve salonda takımdan ayrı çalıştı, Sinan Gümüş de koşu yaptı. Alçısı 10 gün önce alınan ve özel bir botla rehabilitasyon programı uygulanan Emre Akbaba ise salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.