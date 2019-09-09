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Galatasaray'da Martin Linnes'in durumu belli oldu! İşte detaylar

Yeni sezon öncesi yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alınan ve başka takımlara kiralık olarak gitmesine kesin gözüyle bakılan Martin Linnes'in Katar takımlarından birine kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:04
Galatasaray'da Martin Linnes'in durumu belli oldu! İşte detaylar

Son transferlerin ardından kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselen Sarı- Kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 14 yabancı kuralına takılmıştı. Bu gelişmenin ardından 1 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gereken Galatasaray, takımın Norveçli sağ beki Martin Linnes'in sözleşmesini 6 aylığına askıya almıştı.

27 yaşındaki futbolcunun bu süreyi sadece idman yaparak geçirmesini istemeyen yönetimin, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine rağmen ara formülle bu oyuncuyu başka bir takıma kiralamak için girişimlerde bulunduğu bildirildi.

Geri geelecek

Futbolcunun menacerine bu konuda talimat veren Sarı- Kırmızılılar'ın, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer döneminin devam etmesi sebebiyle oyuncusunu bu 2 ülkeden bir takıma göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından Linnes'in temsilcisinin bu 2 ülkenin kulüpleriyle temaslara başladığı ifade edildi. Galatasaray'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Linnes'in, Ocak ayına kadar başka bir takımda kiralık oynaması ardından Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:04
  1. Martin Linnes
  2. Galatasaray
  3. Katar

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