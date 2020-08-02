Galatasaray'da Martın Linnes şoku!

Galatasaray yeni sezona sağ bekte Martin Linnes-Şener Özbayraklı ikilisi ile girmeyecek. Fenerbahçe'den gelen Şener hayal kırıklığı yarattı ve kadroda düşünülmüyor. Linnes'i ilk 11 için yeterli bulmayan sarı-kırmızılılar, Olympiakos'la sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Martın Linnes küstü

Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dahlin'in önerdiği Omar, Aslan'ın yeni sağ beki oldu. Norveçli oyuncu, milli takımdan sonra Galatasaray'da da Linnes'le forma rekabetine girecek. Ancak bu transfere Linnes'in bozulduğu ortaya çıktı.