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Spor Galatasaray'da Leroy Sane krizi patlak verdi! Yıldız isimden olay iddia
Spor

Galatasaray'da Leroy Sane krizi patlak verdi! Yıldız isimden olay iddia

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Galatasaray'da Leroy Sane krizi patlak verdi! Yıldız isimden olay iddia

Süper Lig'in ilk haftasındaki Çorum FK maçına ilk 11'de çıkan ancak performansı yetersiz bulunan yıldız futbolcu, sonraki iki karşılaşmada kulübeye çekildi. Son iki maçta oyuna 66 ve 74. dakikalarda giren Sane'nin, aldığı sınırlı süreden dolayı büyük rahatsızlık duyduğu ve bu duruma tepki gösterdiği öne sürüldü.

Galatasaray'da transferiyle yer yerinden oynayan Alman yıldız Leroy Sane'nin kulübede kalması ortalığı karıştırdı. Süper Lig'in ilk haftasındaki Çorum FK maçına ilk 11'de çıkan ancak performansı yetersiz bulunan yıldız futbolcu, sonraki iki karşılaşmada kulübeye çekildi. Son iki maçta oyuna 66 ve 74. dakikalarda giren Sane'nin, aldığı sınırlı süreden dolayı büyük rahatsızlık duyduğu ve bu duruma tepki gösterdiği öne sürüldü.

Sane, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Çorum FK karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı. Performansı eleştirilen yıldız futbolcu, sonraki iki karşılaşmaya ise yedek kulübesinde başladı.

SON İKİ MAÇTA YEDEK BAŞLADI

Teknik heyet, Sane'yi söz konusu iki karşılaşmada 66 ve 74. dakikalarda oyuna dahil etti. Alman futbolcunun sınırlı süre almasından rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Sane'nin sonradan oyuna girmesine tepki gösterdiği ve "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim" düşüncesinde olduğu öne sürüldü.

 

RAHATSIZLIĞINI YÖNETİME İLETTİ

Sane'nin yaşadığı rahatsızlığı yalnızca kendi içinde tutmadığı, bazı Galatasaray yöneticileriyle de paylaştığı aktarıldı. Alman yıldızla daha sonra görüşmeler gerçekleştirildiği ve yapılan konuşmaların ardından futbolcunun sakinleştirildiği belirtildi.

GÖZLER TEKNİK HEYETİN KARARINDA

İlk haftanın ardından iki karşılaşmaya üst üste yedek başlayan Sane'nin yaşadığı bu durum sonrası gözler Galatasaray teknik heyetinin vereceği karara çevrildi. Alman yıldızın önümüzdeki karşılaşmada ilk 11'e dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

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