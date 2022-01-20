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Spor Galatasaray'da kötü gidiş devam ediyor
Spor

Galatasaray'da kötü gidiş devam ediyor

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 22:27:00 -
Galatasaray'da kötü gidiş devam ediyor

Galatasaray ile Kasımpaşa, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kasımpaşa, 3-1 kazandı.

Galatasaray, 39. dakikada Halil Dervişoğlu'yla öne geçti. Kasımpaşa, 45+3. dakikada Donk, 60. dakikada Umut Bozok ve 90+3. dakikada Varga'nın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Son 11 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Galatasaray, bu sonuçla 27 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip küme düşme hattının 4 puan üstünde yer alıyor. Kasımpaşa ise puanını 24'e çıkardı.

Galatasaray gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Kayserispor'la karşılaşacak.

Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 3

Stat: Nef

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Van Aanholt (Dk. 79 Arda Turan), Morutan (Dk. 62 Emre Kılınç), Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 80 Oğulcan Çağlayan)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Travnik (Dk. 90+4 Brecka), Mortadha (Dk. 90+2 Varga), Ahmet Emin Engin (Dk. 54 Fall), Umut Bozok

Goller: Dk. 39 Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dk. 45+3 Donk, Dk. 60 Umut Bozok, Dk. 90+4 Varga (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 52 Travnik (Kasımpaşa)

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