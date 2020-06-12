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Spor

Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:50:20 -
Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Medical Park ve Liv Hospital'da gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testlerinin sonuçlandığı ve testlerin negatif çıktığı bildirildi.

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