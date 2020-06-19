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Spor

Galatasaray’da korona virüs testleri negatif

Galatasaray’da bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 23:54:08 -
Galatasaray’da korona virüs testleri negatif

Galatasaray’da bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 28. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (19 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.

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