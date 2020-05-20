  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resulullahın sana selamı var

Numarayı yanlış çevirdi! Bakan Koca Mazhar Alanson diye bakın kimi aradı

Devenin peygamberimize şikayeti

Bir elma ve İmam-ı Azam'ın babası

Abdestsiz emzirilen süt
için kalan
Spor

Galatasaray’da korona virüs testi yapıldı

Galatasaray’da teknik ekip, futbolcular ve personel, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde korona virüs testinden geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:58:32 -
Galatasaray’da korona virüs testi yapıldı

Galatasaray’da teknik ekip, futbolcular ve personel, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde korona virüs testinden geçti.


Galatasaray’da geçtiğimiz hafta yapılan korona virüs testlerinde performans ekibindeki bir yardımcı personelin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından antrenmanlar 6 gün süreyle durdurulmuştu. Bugün sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelen Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip, futbolcular ve personeller, sağlık ekipleri tarafından yapılan korona virüs testinden geçti. Ayrıca tesislere girenlere ateş kontrolleri de yapıldığı gözlendi. Testlerin yapılmasının ardından teknik ekip, futbolcular ve personel tesislerden hemen çıkış yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte yapılan testlerin sonuçlarının bu gece ya da yarın belli olması bekleniyor.


Gerçekleştirilen testler negatif sonuçları çıkarsa, sarı-kırmızılılar kısa sürede antrenmanlara başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı