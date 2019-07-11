Galatasaray’da kombineler 32 bine ulaştı Galatasaray’da 2019-2020 futbol sezonu için 32 bin kombine satıldığı açıkladı.

Galatasaray’da 2019-2020 futbol sezonu için 32 bin kombine satıldığı açıkladı.

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçlarının takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftar için kombinelere yoğun ilgi gösteriyor. 11 Haziran Salı günü başlayan kombine yenilemede ilk gün satış rakamlarıyla son 7 sezonun rekorunu kıran Galatasaray, kombine kart genel satış dönemi sayısında da rekora koşuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede 32 bin kombine aldı.

Kombine alan taraftarlar, Galatasaray’ın iç sahada oynayacakları Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki maçlarını izleyebilecek.

Sarı-kırmızılılar, kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımımızın Türk Telekom Stadyumu’nda elde edeceği yepyeni zaferlerine ortak olmak isteyen taraftarlarımız yeni sezon kombinelerine yoğun ilgi gösteriyor. Büyük Galatasaray taraftarının kulübümüze verdiği destek, duydukları inanç ve gösterdikleri yoğun ilgiye teşekkür ederiz" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.