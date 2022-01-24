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Spor Galatasaray'da kaleci için Torrent devrede!
Spor

Galatasaray'da kaleci için Torrent devrede!

Kaleci sorununu bir türlü çözemeyen Galatasaray, son olarak Barcelona B takımında forma giyen Inaki Pena için Katalan temsilcisiyle görüşmelere başladı. İspanyol Torrent'in yakın ilişkilerinin sebebiyle bu transfere kesin gözüyle bakılıyor

Yeniakit Publisher
2022-01-24 12:54:00 -
Galatasaray'da kaleci için Torrent devrede!

Kaleci sorununu bir türlü çözemeyen Galatasaray, son olarak Barcelona B takımında forma giyen Inaki Pena için Katalan temsilcisiyle görüşmelere başladı.

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yeni bir isim daha gündeme geldi.

Daha önce Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk'u yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar için İspanyol basınından Mundo Deportivo, bir iddia ortaya attı.

Habere göre; Galatasaray'ın, La Liga devi Barcelona'nın kalecisi Inaki Pena ile yaptığı görüşmelerde önemli yol katettiği ve bu transferde sona geldiği bilgisine ulaşıldı.

A Takım'da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki genç file bekçisinin, süre alabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Bu anlamda Pena'nın, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılılara kiralanma ihtimali bulunuyor.

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