  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray’da istenmeyen isimdi! İşte Leo Dubois'in yeni takımı
Spor

Galatasaray’da istenmeyen isimdi! İşte Leo Dubois'in yeni takımı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 09:39:00 - 2024-09-05 09:42:14
Galatasaray’da istenmeyen isimdi! İşte Leo Dubois'in yeni takımı

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Leo Dubois, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'dan gelen teklifi kabul etti.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Leo Dubois'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti. İstanbul'dan ayrılan Fransız futbolcuya, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor talip olmuştu.

Yapılan pazarlıkların ardından serbest oyuncu statüsündeki Leo Dubois ile Eyüpspor her konuda anlaşma sağladı.

TRT Spor'a konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Dubois ile anlaştıklarını açıkladı. Kulaksız, "Leo Dubois ile prensipte anlaştık. Yarın imzaları atacağız" diye konuştu.

Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda transfer olan Fransız oyuncu, sarı-kırmızı formayla ilk yılında 25 resmi maçta görev alıp bir gol atmıştı.

Geçen sezon 3 karşılaşmada görev aldıktan sonra Başakşehir'e kiralanan Dubois, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı bir maçın yanı sıra Trendyol Süper Lig'deki 2 karşılaşmada şans buldu.

Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor

Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Osimhen'den Galatasaray açıklaması
Osimhen'den Galatasaray açıklaması

Spor

Osimhen'den Galatasaray açıklaması

Galatasaray'da ayrılık!
Galatasaray'da ayrılık!

Spor

Galatasaray'da ayrılık!

{relation id:1876662 slug:'alanyaspor-eyupspor-maci-hazirliklarini-tamamladi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok yoğunum dedi.. Partisinin Genel Başkanı'nı izlemediğini söyledi! Satır arasında gerçek ortaya çıktı! Ekrem ile görüşmek için İstanbul’a gelmiş..
Gündem

Çok yoğunum dedi.. Partisinin Genel Başkanı'nı izlemediğini söyledi! Satır arasında gerçek ortaya çıktı! Ekrem ile görüşmek için İstanbul’a gelmiş..

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar..
Metropollerde asgari ücrete çalışmak yerine bunu yaptı! Avrupa'ya ihraç ediyor talebe yetişemiyor
Ekonomi

Metropollerde asgari ücrete çalışmak yerine bunu yaptı! Avrupa'ya ihraç ediyor talebe yetişemiyor

Üniversite eğitiminin ardından metropolde kalıp asgari ücretle çalışmak istemeyen vatandaş, avladıkları tatlı su kerevitlerini Avrupa’ya ihr..
O ülke bunu konuşuyor! Öğretmen bütün sınıfı hastanelik etti
Dünya

O ülke bunu konuşuyor! Öğretmen bütün sınıfı hastanelik etti

Japonya'da bir öğretmen, sınıfa böcek ilacı sıktı. Bu olayın ardından sınıftaki 15 kişi hastanelik oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23