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Spor Galatasaray'da istenmeyen adamdı! İspanya'yı da karıştırdı...
Spor

Galatasaray'da istenmeyen adamdı! İspanya'yı da karıştırdı...

Seferovic transferi La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren Celta Vigo'nun taraftarlarını tatmin etmedi. Galatasaray ile yollarını ayıran İsviçreli futbolcunun transferinin, kulüp yönetimiyle taraftarın arasını açtığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 18:05:00 -
Galatasaray'da istenmeyen adamdı! İspanya'yı da karıştırdı...

Seferovic transferi La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren Celta Vigo'nun taraftarlarını tatmin etmedi. Galatasaray ile yollarını ayıran İsviçreli futbolcunun transferinin, kulüp yönetimiyle taraftarın arasını açtığı belirtildi.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak bu süreyi beklemeden sözleşmesini sonlandırdığı Haris Seferovic'in yeni takımındaki macerası çalkantılı başladı. Bonservisi Benfica'da bulunan İsviçreli santrfor, sezon sonuna kadar kiralık olarak İspanya'nın Celta Vigo kulübünün yolunu tutmuştu. Haris Seferovic'in Celta Vigo'ya transferi taraftarlar ile yönetimin arası açtı. 

Galatasaray sezon başında Haris Seferovic'i Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İsviçreli golcü sarı-kırmızılıların sezon öncesi hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Mauro Icardi transferi ve Bafetimbi Gomis'in yükselen formu sonrası Galatasaray'da üçüncü alternatif konumuna düşen Haris Seferovic, beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratmıştı.

Haris Seferovic, Galatasaray'da toplamda 13 resmi karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.

Milliyet'e göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Patrick Van Aanholt ile birlikte üzerini çizdiği Haris Seferovic'in İstanbul'da kalmak istediği iddia edilmişti. Bu bağlamda Kasımpaşa, Karagümrük ve Başakşehir'in Seferovic'i kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

TARAFTARLAR MEMNUN KALMADI

Celta Vigo taraftarlarının bu transferden yeterince memnun kalmadıkları ortaya çıktı. Galiçya yerel basınındaki haberlere göre La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren takımın taraftarı daha iyi bir transfer harekatı yapılmasını bekliyordu ve Galatasaray ile yolarını ayıran ismin kadroya dahil edilmesinin taraftar için 'soğuk duş' olduğu belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

"Seferovic'in transfer edilmesi, teknik direktör Carlos Carvalhal'ın takımını güçlendirmek için kulüpten daha büyük bir çaba bekleyen taraftarlar için soğuk bir duş oldu. Celta Vigo ile taraftarın arası açılıyor. Sahada alınan sonuçlar da bu havayı dağıtmıyor".

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRMADI

Sosyal medya üzerinde bir çok Celta Vigo taraftarının bu transferle ilgili olumsuz yorumları göze çarparken, Galiçya bölgesinde bulunan Vigo kentinin yerel basınından internet sitelerinde taraftarın nabzını ölçmek için anketler de yapıldı. 'Seferovic'in Celta'ya gelmesi sizi heyecanlandırıyor mu?' sorusuna katılımcıların yüzde 92'si hayır yanıtı verdi.

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