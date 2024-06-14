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Spor Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti! Okan Buruk'ın ısrarlarına rağmen takımdan gidiyor...
Spor

Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti! Okan Buruk'ın ısrarlarına rağmen takımdan gidiyor...

Yeniakit Publisher
2024-06-14 15:10:00 -
Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşti! Okan Buruk'ın ısrarlarına rağmen takımdan gidiyor...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi ilk ayrılık kesinleşti. Sarı-kırmızılılara kiralıktan dönen Emin Bayram, Okan Buruk'un ısrarlarına rağmen takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi ilk ayrılık kesinleşti. Sarı-kırmızılılara kiralıktan dönen Emin Bayram, Okan Buruk'un ısrarlarına rağmen takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

Önümüzdeki sezon geniş bir kadro isteyen Okan Buruk, Emin Bayram'ın takımda tutulmasını istemiş ve oyuncuyla görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı ve ayrılık kararı verildi.

Sezonu Westerlo’da kiralık olarak geçiren ve Belçika’da defalarca haftanın 11’ine seçilen 21 yaşındaki stoper Emin Bayram, Okan Buruk'un ısrarlarına rağmen takımdan ayrılacağını açıkladı.

Mynet'e göre; Kariyerinin bu döneminde yedek kalmak istemeyen Emin Bayram, Okan Buruk ve Galatasaray yönetiminden affını isteyerek transfer için yeşil ışık yaktı.
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