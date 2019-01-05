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Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları

05 Ocak 2019 Cumartesi 21:18
Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kamp çalışmaları için Antalya'ya giden sarı-kırmızılar, buradaki ilk antrenmanını Sueno Hotels Golf Belek'te gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda oyuncular, minyatür ve çift kale maç yaptı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Emre Akbaba, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 21:18
  1. antrenman
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. SÜPERLİG

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