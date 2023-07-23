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Spor Galatasaray'da iki kadro dışı kararı! Büyük sürpriz...
Spor

Galatasaray'da iki kadro dışı kararı! Büyük sürpriz...

Yeniakit Publisher
2023-07-23 13:47:00 -
Galatasaray'da iki kadro dışı kararı! Büyük sürpriz...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Cicaldau ve Taylan'ın performansını beğenmeyen Okan Buruk, tecrübeli oyuncularla yola devam etmeyeceğini yönetime bildirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Cicaldau ve Taylan'ın performansını beğenmeyen Okan Buruk, tecrübeli oyuncularla yola devam etmeyeceğini yönetime bildirdi.

Galatasaray'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bir yandan yeni futbolcuları kadrosuna katmaya çalışan sarı-kırmızılılarda, eldeki oyuncularla ilgili de kararlar veriliyor.

Cicaldau ve Taylan'ın performansından memnun kalmayan Okan Buruk, iki ismi kadro dışı bırakma kararı aldı. Bu kararını yönetime bildiren tecrübeli çalıştırıcı beklemeye geçti.

Yönetim, Okan Buruk'un bu kararını bekletmesini önerdi ve oyunculara teklif gelmesi halinde satılacağının sözünü verdi.
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