Galatasaray'da Icardi krizi büyüyor!

Eşiyle ayrılan Mauro Icardi, Arjantin basınına yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında oynamayan Icardi, "Sadece arka adalemde ağrı hissettim. Büyük bir sakatlığım yok. Kendimi çok formda hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Arjantin'in ünlü gazetecisi Marcos Dauran Radyospor'a konuştu. Dauran, "Icardi, Arjantin'de bir televizyon kanalına röportaj verdi. Sadece arka adalesinde bir ağrı hissettiğini, bu nedenle son maçta oynamadığını; ancak büyük bir sakatlığının olmadığını söyledi. Ayrıca kendisini çok formda hissettiğini; performans açısından bir sorun yaşamayacağını söylüyor. Bir de Türk Ligi'ne alışması gerektiğini vurguladı. Galatasaray'a ve lige tam olarak adapte olduktan sonra, başarılı olacağını belirtti" dedi.

WANDA NARA'YA TAZMİNAT VERECEK

Icardi'nin Wanda Nara'ya tazminat vereceğine vurgulayan Dauran, "Ben onun futbol kariyerini eşi ve temsilcisi Wanda Nara öncesi ve sonrası diye ayırıyorum.Sorun şu ki Icardi futbola konsantre olamıyor. Bence Wanda Nara'ya tazminat ödeyerek, özel hayatındaki sorunu aşacak. Sonrasında kendini tamamen işine verirse çok başarılı olur." dedi.



