0553 313 94 23

Galatasaray'da görkemli imza töreni

Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde düzenlediği törende kadrosuna kattığı futbolcularla sözleşme imzaladı- Kulüp başkanı Mustafa Cengiz:"Taraftarımızın isteğini, TFF'nin yapılandırması çerçevesinde en ucuz transferlerle halletmeye çalıştık"-"Falcao transferinde maaşının belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz Nef'e teşekkür ediyorum"

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:43
Galatasaray'da görkemli imza töreni


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni transferler için imza töreni düzenlendi.

Türk Telekom Stadı'nda taraftarların önünde düzenlenen törende, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edilen Radamel Falcao, Mario Lemina, Emre Mor, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve bonservisi alınan Christian Luyindama ile sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Steven Nzonzi, Ryan Babel, Florin Andone ve Jimmy Durmaz ülkelerinin milli takımlarında bulundukları için imza törenine katılmadı.

Törende sahaya tek tek davet edilen futbolcular, taraftarlara "üçlü" çektirdikten sonra saha içinde kurulan platformda yerlerini aldı. Ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay platforma çıktı. Daha sonra taraftarın önünde yeni transferlerle sözleşme imzalandı.

Nzonzi, Babel, Andone ve Jimmy Durmaz'ın mesajları skorbordlardan paylaşıldı.

Başkan Cengiz, törende taraftara hitaben yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ımızın değerli mensupları, sevgili evlatları, fedakar taraftarımız, en büyük camia. Gergin bir transfer döneminin ardından sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaraylı aslanları huzurunuza getirmekten çok büyük onur duyuyoruz. Bize verdiğiniz manevi destek için sizlere çok teşekkür ederiz. Taraftarımızın isteğini, TFF'nin yapılandırması çerçevesinde en ucuz transferlerle halletmeye çalıştık. Özellikle Falcao transferinde, maaşının belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz Nef'e teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Galatasaraylıyız. Ne mutlu Galatasaraylılara. İyi ki varsınız."

Teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutlayan Cengiz, "Bu aslanlarla birlikte, aslanların başındaki sevgili hocamız Fatih Terim'in doğum gününü kutluyorum. Fatih hocamızın Galatasaray'la sürekli olarak şampiyonluklara yürümesini diliyorum." ifadelerini kullandı.


- Falcao'ya yoğun ilgi


Galatasaraylı taraftarlar, törende Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'ya yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, Falcao'nun ismi anons edildiğinde meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulundu. Uzun süre sahada kalarak tribünleri dolaşan Kolombiyalı futbolcu, taraftarların sevgi gösterisine coşkulu bir şekilde karşılık verdi.


- Terim'e sevgi gösterisi


Galatasaraylı taraftarlar, imza töreninde teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, bugün 66. yaşına giren tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahürat yaptı. Skorbordlarda görüntülerine yer verilen Terim'in doğum günü yapılan anonsla kutlandı.

Bu arada imza törenini 25 bin taraftarın takip ettiği açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:43
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. İmza Töreni
  4. Radamel Falcao
  5. SÜPERLİG
  6. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    1. Samsun’da jandarmadan uyuşturucu..
    2. Avam Kamarası anlaşmasız Brexit'i..
    3. Milli sporcu Erken, Sivas Kongresi..
    4. 17 yaşındaki gencin bıçaklanarak..
    5. Bahçeli'den sert tepki: CHP'nin..
    6. 2019 balık sezonu başladı mı? Hangi..
    7. Dolandırıcı cami avlusunda suçüstü..
    8. Türk dünyasının klasik besteleri..
    9. Hukukçu Derya Yanık kimdir? Derya..
    10. Voleybolda milli maçın ardından
    11. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    12. Netanyahu'dan El-Halil kentine..
    13. Çin yönetiminden geri adım! Kutlamalar..
    14. Trump'tan Ruhani ile görüşmeye yeşil..
    15. Gülfem Saydan Sanver kimdir, mesleği..
    16. YouTube'a "çocuk hakları ihlalinden"..
    17. Galatasaray'da görkemli imza töreni
    18. Gustavo ve Volkan Demirel ilk..
    19. İkiz plakayla milyonluk soygun
    20. Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk..
    21. İngiltere Merkez Bankası "anlaşmasız..
    22. Hormon bozukluğu için hangi doktora..
    23. Kartal'da çöken bina ile ilgili..
    24. Avusturya'da Filistin yanlısı BDS..
    25. Ankara Barosu’ndan TBB’ye seçim..
    26. Hormon bozukluğu nasıl anlaşılır?
    27. Balıkesirspor'da Ümraniyespor maçı..
    28. "Libya'ya yönelik silah ambargosu..
    29. GÜNCELLEME - Sultangazi'de cinayet
    30. Dış gebelik nedir?
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!