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Spor

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-17 20:13:16 -
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında çabukluk ve kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, günün ikinci idmanına ise koordinasyon ve ısınma çalışmasıyla başladığı, daha sonra da hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynadığı bildirildi.

Ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışmasının gerçekleştirildiği idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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