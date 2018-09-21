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Galatasaray'da flaş transfer hareketliliği! Yıldız futbolcuyla masaya oturulacak

Galatasaray'da çalışkanlığıyla dikkatleri üzerine çeken Martin Linnes ile kulüpte kalması için masaya oturulacak.

21 Eylül 2018 Cuma 15:38
Galatasaray'da flaş transfer hareketliliği! Yıldız futbolcuyla masaya oturulacak

Lokomotiv Moskova maçında tekmeye kafa uzatan ve çalışkanlığıyla herkesin takdirini kazanan Norveçli oyuncu Martin Linnes'i Fatih Terim bırakmadı. Tecrübeli çalıştırıcı sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes’in kalmasını istedi.

GALATASARAY ÖNLEMİNİ ERKENDEN ALIYOR

Galatasaray’da çalışkanlığın ve efendiliğin karşılığı yeni kontrat oldu. Cimbom’da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes’le yeni mukavele yapılıyor.

Teknik direktör Fatih Terim’in maçlarda verilen şansı iyi kullanmasından ve de sağlam karakterinden memnun olduğu Norveçli futbolcuyu takımda tutmak istediği belirtildi. Bu nedenle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcuyla yeni bir mukavele yapılması kararı alındı. Sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun menajeri Jim Solbakken ile temas kurarak önümüzdeki günlerde masaya oturmak istediklerini bildirdi. Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova’ya karşı 11’de sahaya çıkan ve bu performansını sürdürmesi halinde büyük takımların radarına girmesine kesin gözüyle bakılan Linnes’in sözleşmesini uzatarak önlemini erken almaya çalışacağı belirtildi.

17. SIRADA

Martin Linnes 2016 yılının devre arasında Galatasaray’a Molde’den 2 milyon euro bonservisle alınmıştı. Sarı-kırmızılı takımdan 950 bin euro yıllık ücret alan 27 yaşındaki futbolcu, takımdaki ücret sıralamasında 17. oldu. Finansal Fair Play bakımından da Linnes gibi maliyeti düşük bir oyuncuyu kadroda tutmanın önemine dikkat çeken sarı-kırmızılılar bu yüzden futbolcuya belirli bir oranda zam yapıp elinde tutmak istiyor.

Öte yandan Lokomotiv maçında Corluka ile girdiği mücadelede tekmeye uzattığı kafa ile dikkatleri çeken Linnes’in bu fotoğrafı herkesi etkilemişti. 2.5 yıldır Türkiye’de olan ve diğer futbolcuların aksine Türkçe dersleri alan Norveçli oyuncu takımda en sevilen isimlerin başında geliyor.

Galatasaray’ın tecrübeli ismi Martin Linnes, istikrarlı performasıyla Mariano’dan formayı kaptı. Norveçli futbolcu lig, Avrupa ve Süper Kupa’da 3 maçta şans buldu. 27 yaşındaki futbolcu üç karşılaşmada da ilk on birde başlarken, futboluyla tam not aldı. Linnes geçen sezon ise 28 müsabakada şans bulurken üç asist yapmıştı. (MİLLİYET)

 

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 15:38
  1. Lokomotiv Moskova
  2. Fatih Terim
  3. Martin Linnes
  4. Galatasaray
  5. Cimbom
  6. Jim Solbakken
  7. Molde
  8. Finansal Fair Play
  9. Süper Kupa

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