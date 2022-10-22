Galatasaray'da FIFA depremi! Bakalım şimdi ne olacak?

Babel, alacakları sebebiyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Feghouli'nin ardından Babel'in de Galatasaray'la davalık olması dikkat çekti.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Ryan Babel alacakları sebebiyle kulübü FIFA'ya şikayet etti. Ryan Babel 1,3 milyon euro (24 milyon TL) alacağını faiziyle birlikte isterken, Galatasaray Sofiane Feghouli'nin ardından ikinci şoku yaşadı.

1.3 milyon Euro'yu faiziyle istedi

Akşam'a göre; Galatasaray'a veda eden ve 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a imza atan Ryan Babel, eski kulübünden alacaklarını istiyor. Fotomaç'ın haberine göre 35 yaşındaki oyuncu, 1.3 milyon Euro alacağını alamadığı gerekçesiyle sarı kırmızıları FIFA şikayet etti. Babel, 1.3 milyon Euro'nun yanı sıra paranın faizini de talep etti.

Türkiye'de Kasımpaşa ve Beşiktaş forması giyen Ryan Babel 2019-20 sezonuda bedelsiz olarak Galatasaray'a gelmişti. Sarı kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 100 karşılaşmaya çıkan Babel, 17 gol attı 8 asist yaptı. Hollandalı futbolcu, sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile sözleşme imzaladı. Babel'in Eyüpspor'da 5 maçta 1 asisti bulunuyor.