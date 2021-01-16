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Spor Galatasaray'da Falcao için ABD kulübünden resmi açıklama
Spor

Galatasaray'da Falcao için ABD kulübünden resmi açıklama

ABD MLS takımlarından Portland Timbers'ın CEO'su Merritt Paulson, Radamel Falcao hakkında açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 00:26:00 -
Galatasaray'da Falcao için ABD kulübünden resmi açıklama

ABD MLS takımlarından Portland Timbers'ın CEO'su Merritt Paulson, Radamel Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadan Falcao ile ilgili gelen bir soruya kulüp CEO'su Merritt Paulson, "Falcao, üst düzey bir oyuncu ve karakter. Onu MLS'de görmek isterdim. Ancak, Timbers olarak Falcao ile ilgilenmiyoruz. Falcao'yu seven Timbers taraftarları adına bunları söylediğim için üzgünüm." açıklamasını yaptı.

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