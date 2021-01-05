Galatasaray'da Falcao depremi
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.
Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan ve sakatlıklarıyla gündemden düşmeyen Radamel Falcao'dan olay bir hamle geldi.
Sarı kırmızılı kulübün ismini Instagram profilindeki biyografi kısmından kaldıran Kolombiyalı yıldız, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami kulübünü takibe aldı.
Bu hareket sonrası Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılma ihtimali çok yükseldi.