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Spor Galatasaray'da Falcao depremi
Spor

Galatasaray'da Falcao depremi

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:55:00 -
Galatasaray'da Falcao depremi

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan ve sakatlıklarıyla gündemden düşmeyen Radamel Falcao'dan olay bir hamle geldi.

Sarı kırmızılı kulübün ismini Instagram profilindeki biyografi kısmından kaldıran Kolombiyalı yıldız, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami kulübünü takibe aldı.

Bu hareket sonrası Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılma ihtimali çok yükseldi.

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