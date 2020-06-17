Galatasaray’da Erol Özmandıracı ile Ömer Cansever, basketbol şubesini bıraktı

Galatasaray’da basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Erol Özmandıracı ile Ömer Cansever, şubedeki görevlerini bıraktıklarını açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü’nde basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Erol Özmandıracı ile Ömer Cansever, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak, şubedeki görevlerini bıraktıklarını duyurdu. Yapılan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz 3 sezon boyunca, Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz tarafından bize verilen Galatasaray Basketbol Şubesini yönetme görevini, üstümüze düşen maddi ve manevi sorumlulukları yerine getirerek yönettik. İmkanlar dahilinde elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. Değişen şartlar, sağlık ve özel sebeplerden dolayı, basketbol şubesi yönetim görevimizi, Galatasaray Yönetim Kurulundaki diğer arkadaşlarımıza devrettiğimizi, değerli basketbol camiamıza bildirmek istiyoruz. Bu süreçte bize destek veren başta Başkanımız Mustafa Cengiz’e, teknik ekibimize, Galatasaray basketbol camiasına ve muhteşem taraftarımıza teşekkür ederiz."