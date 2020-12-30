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Spor Galatasaray'da Emre Akbaba kararını verdi
Spor

Galatasaray'da Emre Akbaba kararını verdi

Galatasaray'da Emre Akbaba kararını verdi. Yeni adresi yedek kulübesi olan 28 yaşındaki futbolcu, sözleşme uzatmayı düşünmüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:09:00 -
Galatasaray'da Emre Akbaba kararını verdi

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak sakatlıklar yüzünden bir türlü katkı sağlayamayan Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bu sezon ilk 11'de bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Emre, artık yedek kulübesinden hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.

Yeni teklif sunulmadı

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan hücum oyuncusu ayrılmayı düşünüyor. Galatasaray cephesinden de henüz 28 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif sunulmadı.

Sözleşmesinde Euro kuru 5.3'e sabitlenen Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin Euro garanti paranın karşılığı olarak sarı kırmızılı takımda 9.2 milyon TL kazanıyor.

Galatasaray o dönem Fenerbahçe'nin elinden kaptığı yıldız futbolcu için Aytemiz Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis ödemişti.

Emre Akbaba - Belhanda tartışması

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederken sarı-kırmızılı takımda yaşanan bir gerginlik dikkat çekti.

Mücadelenin 70. dakikasında sarı-kırmızılı takım, tehlikeli bir yerden frikik kazandı. Tek golün sahibi Belhanda ve Emre Akbaba serbest vuruşu kullanmak için topun başına gitti. Bir süre iki oyuncu tartışırken araya Etebo girdi. Frikiği kullanan Belhanda topu auta yollarken Emre'nin şutun ardından el kol hareketlerine devam ettiği görüldü.

Yaşananların perde arkası

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçta takımın Faslı yıldızı Younes Belhanda, bir pozisyonda Emre Akbaba ile yaşadığı frikik kavgası nedeniyle eleştirileri üzerine çekmişti.

Kazanılan penaltıyı da genç Ali Yavuz Kol'a bırakmayan 30 yaşındaki futbolcunun tahminlerin aksine başına buyruk hareket etmediği ortaya çıktı.

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