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Spor Galatasaray’da Diagne şoku yaşadı
Spor

Galatasaray’da Diagne şoku yaşadı

Zirveyi Beşiktaş'a kaptıran sarı kırmızılı ekipte hücumda Oğulcan Çağlayan ve Falcao'nun etkisiz kalması sonrası akıllara Mbaye Diagne'nin yokluğu geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:02:00 -
Galatasaray’da Diagne şoku yaşadı

Diagne, Antalyaspor'a karşı oynamayacağını maça 4 saat kala öğrendi.

Galatasaray', Antalyaspor maçına forvette Oğulcan Çağlayan ile başladı, Falcao yedek kulübesinde, Mbaye Diagne ise tribündeydi. Oğulcan'ın etkisiz kalması ve Falcao'nun yine sakatlanması sonrası Diagne'nin durumu merak uyandırdı.

Sabah'ın haberine göre; Senegalli golcünün Antalyaspor mücadelesinden 4 saat önce kadro dışı kaldığını öğrendiği ortaya çıktı.

İşte olayın perde arkası:

Florya'da kampını kaldıran Fatih Terim, Antalyaspor maçı için cumartesi öğlene doğru takımını tesiste topladı. Fiziksel olarak kendisini iyi hisseden Diagne, kadroda olacağını hatta oynayacağını düşünüyordu. Ancak saat 15.00'te açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda ismini göremedi ve büyük şok yaşadı.

Teknik heyet, takım içi disipline uymayan, Göztepe karşılaşmasında oyundan alındığı için kulübeye tepki koyan Senegalli'ye bir anlamda ceza verdi. Ocak ayında müzmin sakat Falcao'dan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, zararına da olsa Diagne'yi satmaya hazır.

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