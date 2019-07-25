Galatasaray'da deprem! Haciz geldi Galatasaray Kulübü eski Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi.

Transfer çalışmaları ile uğraşan sarı kırmızılı kulüpte dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu kez Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen, sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi. Dursun Özbek'in, Ankara'daki otelinin ortağı ve aynı zamanda avukatı olan Salih Çelen, İstanbul 37.İcra Dairesinden 23 Temmuz tarihli 8 milyon TL'lik haciz gönderdi. Çelen'in aynı yazıyı Spor Toto, TFF, Basketbol ve Voleybol Federasyonu, yayıncı kuruluşa da gönderdiği ortaya çıktı. Sarı kırmızılı camiada Özbek'in alacağına ortağına ciro ettiği ve Çelen tarafından haciz hamlesinin de bu şekilde yapıldığı konuşulmaya başlandı

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