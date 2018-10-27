Galatasaray'da deprem! Eren Derdiyok...

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eren Derdiyok’a, yeni kontrat teklifi yapılması planlanmıyor.

Yıllık 2 milyon Euro garanti ücrete oynayan tecrübeli santrfor, bu sezon takımın birinci golcüsü olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı sağlayamadı.

Son olarak Schalke maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Eren Derdiyok, devre arasında iki forvet takviyesi yapılması halinde tamamen gözden çıkarılacak.

(Fanatik)