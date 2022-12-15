Galatasaray'da çok tartışılacak karar! Yeni kaptan belli oldu...

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Galatasaray'da adı transfer dedikodularına karışan Kerem Aktürkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı - kırmızılı takımla şampiyonluk yaşamak istediğini dile getiren Aktürkoğlu, hedefinin Avrupa olduğunu ifade etti. Genç futbolcu ayrıca takımın üçüncü kaptanı olduğunu da açıkladı.

FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de topladığı 27 puanla 2. sırada giren Galatasaray, çalışmalarını Antalya'daki kampta sürdürüyor. Hazırlık maçlarıyla formunu korumak isteyen sarı - kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, medya mensuplarının sorularını cevapladı.

Kerem Aktürkoğlu; transfer dedikodularıyla ilgili konuşurken, Avrupa'da oynama hedefinden bahsetti. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın üçüncü kaptanı olduğunu da söyledi. İşte o sözler...

"Kaptanlık konuşmasını Okan Hoca ve Erden Ağabey ile yaptık. Böyle bir şey düşünmüşler. Kaptanlık rolü verilmeden önce de Türkler ve yabancılar arasında köprü olma işini yapmaya çalışıyordum. Hocamızla, Erden Ağabey ile bunu konuştuk. 'Nando ve Bafe'den sonra bu görev senin' dediler. Ben de teşekkür ettim."

"Bu zamana kadar böyle bir sorumluluk almak istedim. Verildi verilmedi, bazen yaptım bazen yapamadım. Genellikle sorumlulukların altından kalktım."

"Benden önce Selçuk, Arda, Burak, Ömer ağabeyler kaptanlık görevini yaptı. Onlardan ne öğrenip gördüysem ben de aynı şekilde takım arkadaşlarıma göstereceğim."

"Transfer haberlerini yapan sizlersiniz, en başından beri bunları düşünmediğimi ve futbolumu düşündüğümü söyledim. Her futbolcu Avrupa'da kendisini ve ülkesini temsil etmek ister. Ben de istiyorum ama benim tek amacım var, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak."

"Geçen sezonki istatistiklerin daha da üzerindeyim. Ben sürekli bunlar üzerinden değerlendirme yapıyorum."