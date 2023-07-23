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Spor Galatasaray'da çılgın gün!
Spor

Galatasaray'da çılgın gün!

Yeniakit Publisher
2023-07-23 23:34:00 -
Galatasaray'da çılgın gün!

Avrupa için hazırlık yapan Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve son olarak Wilfried Zaha transferini açıklayan Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle 3 yıllık anlaşma imzaladı.

10 milyon euro ödeyecekler

Galatasaray, Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaştı. Galatasaray, PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

3 yıllık imza atacak

Arjantinli golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 de asist kaydetti.

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