Galatasaray'da çılgın gün!

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve son olarak Wilfried Zaha transferini açıklayan Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle 3 yıllık anlaşma imzaladı.

10 milyon euro ödeyecekler

Galatasaray, Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaştı. Galatasaray, PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

3 yıllık imza atacak

Arjantinli golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 de asist kaydetti.