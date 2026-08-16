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Spor Galatasaray'da Chimezie Metu transferinde Osimhen detayı!
Spor

Galatasaray'da Chimezie Metu transferinde Osimhen detayı!

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Galatasaray'da Chimezie Metu transferinde Osimhen detayı!

Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Özgün Önver, Chimezie Metu’nun transferinde Victor Osimhen’in etkili olduğunu açıkladı.

Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Özgün Önver, Chimezie Metu’nun transferinde Victor Osimhen’in etkili olduğunu açıkladı.

Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Özgün Önver, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Özgün Önver, Chimezie Metu transferinde Victor Osimhen'in etkisine değindi. Özgün Önver'in açıklamaları şu şekilde oldu:

 

"OSİMHEN'E METU'YU ARATTIK VE METU O SAYEDE GALATASARAY'A GELMEK İSTEDİ"

"Chimezie Metu, Nijerya vatandaşı. Nijerya vatandaşları İspanya'da yerli statüsünde oynayabiliyorlar. Baskonia ile Real Madrid'in, hatta Barcelona'nın alma olasılığı vardı. Metu transferinde Osimhen'i devreye soktuk. Metu'nun hem Nijerya vatandaşı oluşu hem de futbola çok büyük ilgisinin bulunması bizi Osimhen'e yönlendirdi. Macit Bey de orada devreye girdi. Osimhen'e Metu'yu arattık ve Metu o sayede Galatasaray'a gelmek istedi."

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