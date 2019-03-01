Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salon çalışmasıyla başladığı bildirildi. Ardından sahada dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi. İlk olarak 3'e 3 jokerli dar alan oyunuyla devam eden idmanda, yarı sahada 6'ya 6 dar alan oyunu üzerinde durulduğu kaydedildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile yapılan karşılaşmada 90 dakika forma giyen oyuncuların ise yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



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