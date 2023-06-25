Galatasaray'da bir futbolcuyla yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın sezon başında Antalyaspor'a kiraladığı Christian Luyindama, yeni sezonda da kadroda düşünülmüyor. Okan Buruk'un planları arasında yer almayan deneyimli oyuncu ile yollar ayrılacak.

Africa Foot'un haberine göre, sezonu Akdeniz ekibinde geçiren 29 yaşındaki stoper, Galatasaray ile sözleşmesinin son senesine girdi. Yapılacak yeni yabancı transferleri göz önünde bulunduran sarı-kırmızlı yönetim, Kongolu oyuncunun sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

Fatih Terim aldırmıştı

2018-2019 sezonun devre arasında Serdar Aziz'in takımdan ayrılıp Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından Fatih Terim'in isteği ile Belçika Ligi ekiplerinden Standart Liege'den kiralanan Luyindama gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. 2019-2020 sezonun başında 5 milyon euroya bonservisi alınan Luyindama, milli takım kampında yaşadığı çapraz bağı sakatlığının ardından eski performansını gösteremedi.

Daha sonra form tutması için Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Taawoun'a kiralanan tecrübeli oyuncu, geride bıraktığımız sezonu ise kiralık olarak Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'da geçirdi.

Akdeniz ekibinde bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyen Luyindama, 1 asist yaptı. Sakatlık yaşamadan önce Galatasaray'da değerini 7.5 milyon euroya çıkaran Luyindama'nın şimdilerde piyasa değeri 800 bin euroya kadar düştü. Demokratik Kongolu stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2024'te tamamlanacak.

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