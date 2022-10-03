Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!

Galatasaray'ın 36 yaşındaki tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdeki yıl 37 yaşına girecek Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kadro planlamasında düşünülmediği ortaya çıktı.

Uruguaylı kalecinin yerine ise şimdiden yeni kaleci ile anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Inaki Pena ile görüşen Galatasaraylı yetkililer prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'a 2011 yılında transfer olan ve uzun süredir Türkiye'de yaşayan Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı hikayesi sona eriyor. Seneye 37 yaşına girecek tecrübeli eldiven ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da yeni kaleciyle anlaşıldı.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, geçtiğimiz sene Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Inaki Pena için sarı-kırmızılıların devrede olduğunu yazdı. Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek kalecinin, bedelsiz olarak Galatasaray'a katılacağını duyurdu.

Geçen sezon Galatasaray'da 8 maçta forma giyen Pena, oynadığı lig karşılaşmalarında 9 gole engel olamamıştı.

Barcelona ile oynanan iki Avrupa Ligi maçında da kalede olan Pena, bir maçta rakibe gol izni vermemiş; diğer maçı ise Galatasaray 2-1 kaybetmişti.



