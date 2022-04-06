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Spor Galatasaray'da bir dönem sona erdi
Spor

Galatasaray'da bir dönem sona erdi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 00:09:00 -
Galatasaray'da bir dönem sona erdi

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, yeni başkanını seçmek için gün sayıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni yönetim ve teknik heyet kadar, gelecek ve gidecek oyuncular konusunda da büyük bir belirsizlik yaşanıyor.

Milli takımda sakatlanmasının ardından Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmayı kaçıran ve Fenerbahçe ile oynanacak derbide de forma giyemeyeceği açıklanan Feghouli ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Cezayir basını, sarı-kırmızılıların Feghouli ile sözleşme uzatmak istemediğini manşetine taşırken Soso'nun Galatasaray serüveninin 5 yıl sonra sona ereceği ifade edildi.

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