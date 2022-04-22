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Spor Galatasaray'da bir devir sona eriyor
Spor

Galatasaray'da bir devir sona eriyor

Süper Lig'de bu sezon kötü sonuçlar alan Galatasaray'da, transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı eldivenin, Meksika ekibi Necaxa tarafından takibe alındığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 11:36:00 -
Galatasaray'da bir devir sona eriyor

Süper Lig'de bu sezon kötü sonuçlar alan Galatasaray'da, transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı eldivenin, Meksika ekibi Necaxa tarafından takibe alındığı iddia edildi.

Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başına gelen Fernando Muslera, takımdan ayrılabilir.

Meksika basınından, deneyimli eldiven için ilginç bir iddia geldi. Necaxa takımı yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve gözdelerinden birisi de Galatasaray'da kariyerinin sonuna geldiğine inanılan Muslera...

İddialara göre Uruguaylı eldivenin menajeri ile bir görüşme yapıldı. Muslera'nın Meksika'da yaşamayı eğlenceli bulabileceği iletildi.

35 yaşındaki Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

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