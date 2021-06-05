  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Erbaş'tan "Dünya Çevre Günü" mesajı
Yunan başkan yardımcısı sınırı geçerek Türk askeriyle fotoğraf çektirdi
Kuzey Marmara otoyolunda ölümlü kaza! Ekipler sevk edildi
Beyoğlu’nda 45 kişi yakalandı
Spor Galatasaray'da bir aday havlu attı
Spor

Galatasaray'da bir aday havlu attı

Galatasaray'da başkanlık seçimi için adaylığını duyuran Işın Çelebi, kararından vazgeçti. Seçime katılmama kararı alan Çelebi, hiçbir adayı da desteklemeyeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 14:08:00 -
Galatasaray'da bir aday havlu attı

Galatasaray Kulübü’nde adaylığını açıklayan Işın Çelebi, Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacak.

Spor Arena'daki habere göre, hiçbir adayı desteklemediğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek. Galatasaray’da, 19 Haziran’da 5 başkan adayı ile seçim yarışı yaşanacak.

Galatasaray'da şu anda adaylar arasında Yiğit Şardan, Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay