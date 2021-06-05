Galatasaray'da bir aday havlu attı
Galatasaray'da başkanlık seçimi için adaylığını duyuran Işın Çelebi, kararından vazgeçti. Seçime katılmama kararı alan Çelebi, hiçbir adayı da desteklemeyeceğini belirtti.
Galatasaray Kulübü’nde adaylığını açıklayan Işın Çelebi, Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacak.
Spor Arena'daki habere göre, hiçbir adayı desteklemediğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek. Galatasaray’da, 19 Haziran’da 5 başkan adayı ile seçim yarışı yaşanacak.
Galatasaray'da şu anda adaylar arasında Yiğit Şardan, Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir bulunuyor.