Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti! Artık İngiltere'de...

Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İngiliz ekibine imza atacak.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, İngiltere'ye transfer oluyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibi Leicester City, Yunus Akgün'ün transferi için Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, 23 yaşındaki futbolcu, Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralancak. Yunus Akgün'ün zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro.

Leicester City'ye ait özel bir uçak, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi.

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Yunus Akgün'ün, Leicester City'ye transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 60 maçta, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.Galatasaray, Leicester City ile anlaştı! Yerli yıldız için 10 milyon euro...

Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İngiliz ekibine imza atacak.

