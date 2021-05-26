Galatasaray'da başkanlık seçim tarihi açıklandı

Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği tarih belli oldu. Galatasaray kulübü, başkanlık seçiminin 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 arası Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır."

Seçimde kimler yarışacak?

Galatasaray’da 18 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi için şu ana kadar Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi adaylığını açıkladı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in seçimde aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.