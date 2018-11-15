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Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:01
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Hukuk Müşavirliği'nce 15.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve 14.11.2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 17:01
  1. Galatasaray
  2. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
  3. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)

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